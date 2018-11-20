Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti

THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Avrupa Ligi’nin 8. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, Ataşehir'de karşı karşıya gelirken Fenerbahçe, maçı 100-79 kazandı ve 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 7. mağlubiyetini aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

Hangi yağ neye iyi gelir?

Hangi yağ neye iyi gelir?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA