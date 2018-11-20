THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti
THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi’nin 8. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, Ataşehir'de karşı karşıya gelirken Fenerbahçe, maçı 100-79 kazandı ve 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 7. mağlubiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.