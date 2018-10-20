THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Beaubois ve Wilbekin oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takımın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 85-84 mağlup ettiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Beaubois, normal sezonun üçüncü haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 31 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu, 26 sayı, 4 ribaunt ve 4 asiste imza attı.

İsrail'in Maccabi FOX takımında forma giyen milli basketbolcu Scottie Wilbekin, takımının Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'yi 78-68 yendiği karşılaşmadaki 30 verimlilik puanıyla MVP unvanını Beaubois ile paylaştı.

25 yaşındaki Wilbekin, 35 dakika süre aldığı maçı 28 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

Bu iki basketbolcuyu 26 verimlilik puanıyla İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'da forma giyen Nemanja Nedovic ile Darüşşafaka Tekfen'den Michael Eric takip etti.