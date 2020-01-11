İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin oldu
Spor

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin oldu

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

11.01.2020  15:32 - Güncelleme: 11.01.2020  15:32

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, 18. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 26 sayı, 5 asist ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Takımı Baskonia'nın Fenerbahçe Beko'ya evinde 79-65 yenildiği karşılaşmada 21 sayı ve 7 ribauntluk performans sergileyen Tornike Shengelia ise 37 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. Gürcü basketbolcu en yüksek verimlilik puana ulaşan oyuncu olsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

CSKA Moskova forması giyen Mike James, Bayern Münih'i 84-77 yendikleri karşılaşmada 32 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme
Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'
'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.