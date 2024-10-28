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Spor

THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte çift maç haftasının programı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci çift maç haftasında 18 maç oynanacak.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte çift maç haftasının programı
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın ve çarşamba günü, 7. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü gerçekleşecek.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi olması gereken Maccabi Playtika maçı, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle İstanbul'da yapılmayacak. Karşılaşma yarın Litvanya'nın Zalgiris şehrinde oynanacak. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü da sahasında 7. hafta maçında eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.

Anadolu Efes ise 6. haftada yarın İstanbul'da lider Barcelona'yı ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar 31 Ekim Perşembe günü ise Alba Berlin'le Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Ligde bu hafta oynanacak maçların programı ve son puan durumu şöyle:

6. Hafta:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Barcelona (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.30 Alba Berlin-Paris Basketbol (Uber Arena)

21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)

22.15 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Dostluk)

22.30 Baskonia-EA7 Emporio Armani Milan (Buesa Arena)

22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Bayern Münih (Unipol Arena)

30 Ekim Çarşamba:

21.00 Zalgiris-Kızılyıldız (Zalgirio Arena)

22.15 Panathinaikos-LDLC ASVEL (OAKA Altion)

22.45 Partizan-Monaco (Belgrad Arena)

7. Hafta:

31 Ekim Perşembe:

22.00 Alba Berlin-Anadolu Efes (Uber Arena)

22.05 Maccabi Playtika-Real Madrid (Alexandar Nikolic)

22.15 Olympiakos-Barcelona (Barış ve Dostluk)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Sagafredo Bologna (Unipol Forum)

1 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Ülker)

21.00 Zalgiris-Monaco (Zalgirio Arena)

22.00 LDLC ASVEL-Bayern Münih (LDLC Arena)

22.00 Kızılyıldız-Panathinaikos AKTOR (Aleksandar Nikolic)

22.45 Paris Basketbol-Baskonia (Adidas Arena)

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Barcelona541415385309
2- Zalgiris541376354229
3- Real Madrid532439417228
4- Panathinaikos AKTOR532428406228
5- Baskonia532384365198
6- Anadolu Efes532432416168
7- Monaco532430417138
8- Kızılyıldız53239038478
9- Fenerbahçe Beko532376377-18
10- Bayern Münih532447456-98
11- Olympiakos523403393107
12- Partizan52341440867
13- Paris Basketbol52342942817
14- LDLC ASVEL523407417-107
15- Maccabi Playtika523403427-247
16- Virtus Sagafredo Bologna514375404-296
17- EA7 Emporio Armani Milan514393437-446
18 Alba Berlin514362412-506

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