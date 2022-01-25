THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos-Zalgiris maçına hava engeli

AA 25 Ocak 2022 Salı 18:56 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:56

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanması gereken Panathinaikos-Zalgiris karşılaşması, Yunanistan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin Atina'da devam eden elverişsiz hava koşulları sebebiyle aldığı acil önlemler yüzünden Panathinaikos ile Zalgiris arasındaki 18. hafta maçının yarın oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Bu kararla Panathinaikos-Zalgiris mücadelesi, ikinci kez ertelenmiş oldu. Daha önce 30 Aralık'ta yapılması planlanan karşılaşma, Panathinaikos'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilmişti.