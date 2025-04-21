THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

Dörtlü Final'e yükselecek takımların belirleneceği play-off etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.



Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile ilk maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.



Sezonu 6. sırada tamamlayarak direkt play-off bileti alan Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

23 Nisan Çarşamba:

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)