THY Avrupa Ligi'nin en çok kupa kazananı Real Madrid

İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.
İspanyol ekibi, daha önce 9 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.
PANATHİNAİKOS 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Türk başantrenör Ergin Ataman'la ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.
Panathinaikos şimdiye kadar 7 kez finalde boy gösterirken, yalnızca 1 finalde kazanamadı.
Yeşil-beyazlılar; 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de şampiyonluğa uzanırken, 2001 yılında Paris'te oynanan finalde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.
Bir diğer Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise organizasyonda 9 kez final oynadı.
Kırmızı-beyazlı takım, 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Olympiakos; 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023 yıllarında finalde kaybeden taraf oldu.
FENERBAHÇE BEKO TEK ŞAMPİYONLUĞUNU İSTANBUL'DA KAZANDI
Tarihinde altıncı kez Dörtlü Final'de boy gösteren Fenerbahçe Beko, bu kupayı daha önce 1 kez kazanma başarısı gösterdi.
İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos'la şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım; yarı finalde Real Madrid'i 84-75, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe Beko, daha önce 2 kez de finalde kaybetti. 2016 yılında Berlin'de CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2018'de de Belgrad'da Real Madrid'e 85-80 yenildi.
2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ
Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.ŞAMPİYON VE FİNALİSTLER
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
Yıl
Yer
Final
Sonuç
1958
Riga/Sofya
ASK RİGA-Akademik Sofya
86-81 / 84-71
1959
Riga/Sofya
ASK RİGA-Akademik Sofya
79-58 / 69-67
1960
Tiflis/Riga
ASK RİGA-Dinamo Tiflis
61-51 / 69-62
1961
Riga/Moskova
CSKA MOSKOVA-ASK Riga
61-66 / 87-62
1962
Cenevre
DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
90-83
1963
Madrid/Moskova
CSKA MOSKOVA-Real Madrid
69-86 / 99-80
1964
Brno/Madrid
REAL MADRİD-Spartak Brno
99-110 / 84-64
1965
Moskova/Madrid
REAL MADRİD-CSKA Moskova
81-88 / 76-62
1966
Bologna
SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
77-72
1967
Madrid
REAL MADRİD-Simmenthal Milano
91-83
1968
Lyon
REAL MADRİD-Spartak Brno
98-95
1969
Barcelona
CSKA MOSKOVA-Real Madrid
103-99
1970
Saraybosna
IGNİS VARESE-CSKA Moskova
79-74
1971
Antwerp
CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
67-53
1972
Tel Aviv
IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
70-69
1973
Liege
IGNİS VARESE-CSKA Moskova
71-66
1974
Nantes
REAL MADRİD-Ignis Varese
84-82
1975
Antwerp
IGNİS VARESE-Real Madrid
79-66
1976
Cenevre
M. VARESE-Real Madrid
81-74
1977
Belgrad
MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese
78-77
1978
Münih
REAL MADRİD-MobilgirgiVarese
75-67
1979
Grenoble
BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese
96-93
1980
Berlin
REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
89-85
1981
Strasbourg
MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
80-79
1982
Köln
SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
86-80
1983
Grenoble
FORD CANTU-Billy Milano
69-68
1984
Cenevre
BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona
79-73
1985
Atina
CİBONA ZAGREB-Real Madrid
87-78
1986
Budapeşte
CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas
94-82
1987
Lozan
TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
71-69
1988
Gent
PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
90-84
1989
Münih
JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
75-69
1990
Zaragosa
JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona
72-67
1991
Paris
POP 84 SPLİT-FC Barcelona
70-65
1992
İstanbul
PARTİZAN-Joventut Badalona
71-70
1993
Atina
CSP LİMOGES-Benetton Treviso
59-55
1994
Tel Aviv
JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
59-57
1995
Zaragosa
REAL MADRİD-Olympiakos
73-61
1996
Paris
PANATHİNAİKOS-FC Barcelona
67-66
1997
Roma
OLYMPİAKOS-FC Barcelona
73-58
1998
Barcelona
KİNDER BOLOGNA-AEK Atina
58-44
1999
Münih
ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna
82-74
2000
Selanik
PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
73-67
2001
Paris(Suprolig)
MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
81-67
2001
Bologna/Vitoria
KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica
65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
2002
Bologna
PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
89-83
2003
Barcelona
FC BARCELONA-Benetton Treviso
76-65
2004
Tel Aviv
MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
118-74
2005
Moskova
MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica
90-78
2006
Prag
CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
73-69
2007
Atina
PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
93-91
2008
Madrid
CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
91-77
2009
Berlin
PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
73-71
2010
Paris
BARCELONA-Olympiakos
86-68
2011
Barcelona
PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
78-70
2012
İstanbul
OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
62-61
2013
Londra
OLYMPİAKOS-Real Madrid
100-88
2014
Milano
MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
98-86
2015
Madrid
REAL MADRİD-Olympiakos
78-59
2016
Berlin
CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
101-96
2017
İstanbul
FENERBAHÇE DOĞUŞ-Olympiakos
80-64
2018
Belgrad
REAL MADRİD-Fenerbahçe Doğuş
85-80
2019
Vitoria-Gasteiz
Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA
83-91
2020
PANDEMİ SEBEBİYLE YAPILMADI
2021
Köln
Barcelona-ANADOLU EFES
81-86
2022
Belgrad
Real Madrid-ANADOLU EFES
57-58
2023
Kaunas
Olympiakos-REAL MADRİD
78-79
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