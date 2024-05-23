THY Avrupa Ligi'nin en çok kupa kazananı Real Madrid

İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.

İspanyol ekibi, daha önce 9 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

PANATHİNAİKOS 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU



Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Türk başantrenör Ergin Ataman'la ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.

Panathinaikos şimdiye kadar 7 kez finalde boy gösterirken, yalnızca 1 finalde kazanamadı.

Yeşil-beyazlılar; 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de şampiyonluğa uzanırken, 2001 yılında Paris'te oynanan finalde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.

Bir diğer Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise organizasyonda 9 kez final oynadı.

Kırmızı-beyazlı takım, 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Olympiakos; 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023 yıllarında finalde kaybeden taraf oldu.

FENERBAHÇE BEKO TEK ŞAMPİYONLUĞUNU İSTANBUL'DA KAZANDI



Tarihinde altıncı kez Dörtlü Final'de boy gösteren Fenerbahçe Beko, bu kupayı daha önce 1 kez kazanma başarısı gösterdi.

İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos'la şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım; yarı finalde Real Madrid'i 84-75, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Beko, daha önce 2 kez de finalde kaybetti. 2016 yılında Berlin'de CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2018'de de Belgrad'da Real Madrid'e 85-80 yenildi.

2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ



Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ



Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle: