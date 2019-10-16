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THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

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Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova

20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano

18 Ekim Cuma

21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg

22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes

22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin

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