THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı başlıyor THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.