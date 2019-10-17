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THY Euroleague'de Anadolu Efes, Valencia Basket'e konuk oluyor

Anadolu Efes, THY Euroleague'deki üçüncü maçında Valencia Basket deplasmanında galibiyet arıyor.

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

La Fonteta Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY Euroleague'e sahasında İspanya'nın Barcelona ekibine 74-64 yenilerek başlayan Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Almanya'nın Alba Berlin takımını 106-105 yenmeyi başardı. Valencia Basket ise ilk iki maçında Rusya'nın CSKA Moskova ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarına mağlup oldu.

Ligde ikinci haftanın ardından Anadolu Efes, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12'nci, Valencia Basket ise 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Avrupa'da 661. maç

Avrupa arenasındaki 661. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bugüne kadar oynadığı 660 karşılaşmada 365 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 413. maçını yapacak Anadolu Efes, geride kalan 412 karşılaşmada 208 galibiyet ve 204 yenilgi aldı.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 karşılaşmada taraflar birbirlerini üçer kez mağlup etti.

Ergin Ataman: "Hücumda kontrollü olmamız gerekiyor"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket maçında özellikle hücumda kontrollü olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Valencia Basket'in çok geniş bir kadroya sahip olduğunu aktaran Ataman, "Her maçta farklı oyuncular skorda etkili olabiliyor. Hızlı hücumu ve dış atışları oldukça tehlikeli bir takım. Pota altında Dublijevic, Tobey ve Motum farklı özellikleri olan skorer oyuncular. Bizim bu maçı kazanmamız için hücumda kontrollü olmamız ve etkili birebir savunma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Basketbolculardan Sertaç Şanlı ise Valencia Basket maçıyla ilgili olarak, "Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçtan galibiyetle ayrılmalıyız. Eğer 40 dakika boyunca odaklanıp, kendi performansımızı sahaya yansıtırsak, mücadeleden galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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