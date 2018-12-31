THY EuroLeague'de Aralık ayının en değerli oyuncusu Jan Vesely
Fenerbahçe Beko forması giyen Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vesely, Fenerbahçe Beko'nun 5 maçın tamamını kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.
Aralık ayında maç başına 16,6 sayı, 7,2 ribaunt, 2,6 asist, 1,2 top çalmayla oynayan 28 yaşındaki Vesely, ortalama 23,6 verimlilik puanıyla mücadele etti.
(AA)
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