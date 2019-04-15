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THY Euroleague'de Final Four heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği çeyrek final serileri 16 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun normal sezonunda ilk 8'e giren takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek.
 
Play-off çeyrek finallerinde Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Barcelona Lassa, Baskonia, son şampiyon Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova ve Litvanya'dan Zalgiris yer alacak. Çeyrek finallerde Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Real Madrid-Panathinaikos, CSKA Moskova-Baskonia maçları yapılacak.
 
THY Avrupa Ligi'nde maç programı (TSİ) şöyle:
 
1. maçlar
 
16 Nisan Salı:
 
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
 
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
 
17 Nisan Çarşamba:
 
20.00 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)
 
22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
 
2. maçlar
 
18 Nisan Perşembe:
 
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
 
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
 
19 Nisan Cuma:
 
20.15 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)
 
22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
 
3. maçlar
 
23 Nisan Salı:
 
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko
 
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
 
24 Nisan Çarşamba:
 
21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
 
22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes
 
4. maçlar (Gerekirse)
 
25 Nisan Perşembe:
 
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko
 
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
 
26 Nisan Cuma:
 
21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
 
22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes
 
5. maçlar (Gerekirse)
 
30 Nisan Salı:
 
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
 
22.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
 
1 Mayıs Çarşamba:
 
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
 
20.30 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)
 
Üç galibiyete ulaşan Dörtlü Final'de
 
Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.
 
Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.
 
Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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