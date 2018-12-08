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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Gustavo Ayon

THY Euroleague'de 11. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Meksikalı basketbolcusu Gustavo Ayon seçildi. Ayon, Anadolu Efes deplasmanında 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok, 2 top çalma ile mücadele etti ve 34 verimlilik puanı aldı.

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THY Euroleague'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

İspanyol ekibi Real Madrid'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i geriden gelip 84-82'lik skorla mağlup etmesinde önemli rol oynayan başarılı pivot Gustavo Ayon bu ödüle layık görüldü. Ayon, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile tamamladı.

33 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı elde etti.

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