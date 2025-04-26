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Spor

THY EuroLeague'de play-off serisi ikinci maçları tamamlandı

THY EuroLeague'de play-off serisi ikinci maçları tamamlandı. İşte günün maçları ve alınan sonuçlar...

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
THY EuroLeague'de play-off serisi ikinci maçları tamamlandı
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisinde ikinci maçlar tamamlandı.

Organizasyonda günün ilk müsabakasında Fransa temsilcisi Monaco, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 92-79 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Diğer mücadelede ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 77-71 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol (Fransa) karşısında 2-0 önde olduğu, Anadolu Efes'in ise son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) ile 1-1 berabere durumda bulunduğu THY Avrupa Ligi play-off serisinde üçüncü karşılaşmalar, 29-30 Nisan'da oynanacak.

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