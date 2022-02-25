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Spor

THY Euroleague'de Rus takımları için karar verildi

THY Euroleague'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'da oynanması planlanan tüm maçların geçici olarak bu ülke dışındaki bir salonda yapılmasına karar verildi.

AA25 Şubat 2022 Cuma 18:57 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 18:57
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Basketbol THY Euroleague'de mücadele eden takımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bugün olağanüstü toplandı.

Ligde yer alan 18 takımın çevrimiçi katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Rusya'da oynanması planlanan tüm maçların geçici olarak bu ülke dışındaki bir salonda yapılacağı kaydedildi.

Rus temsilcilerinin maç takviminin planlandığı gibi devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova-Barcelona karşılaşmasının ertelendiği ifade edildi.

Rus takımları arasında 22 Mart'taki Zenit St Petersburg-UNICS Kazan ile 1 Nisan'daki Zenit St Petersburg-CSKA Moskova maçları Rusya'da yapılacak.

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