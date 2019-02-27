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THY Euroleague'de Türk derbisi heyecanı

Turkish Airlines Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te  başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
 
Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından  sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör Zeljko  Obradovic'in öğrencileri, bu sezon 23 maçta 20 galibiyet, 3 yenilgi alarak 16  takımlı ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Beko, play-off'lara  kalmayı geçen hafta, normal sezonun bitimine 8 maç kala garantilemişti.
 
Avrupa'da özlediği iyi performansı bu sezon başantrenör Ergin Ataman  yönetiminde sergileyen lacivert-beyazlı takım ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4.  sırada yer alıyor.
 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ev sahibi  Anadolu Efes 89-83 kazanmıştı.
 
Avrupa'daki 14. randevu
 
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne dek 13 kez  karşılaştı.
 
Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 10, lacivert-beyazlı  takım ise 3 galibiyet elde etti.
 
FIBA organizasyonlarında iki kez karşılaşan takımlar, birer galibiyet  aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 11 mücadelede ise Fenerbahçe 9, Anadolu Efes 2  galibiyet yaşadı.
 
(AA)
 

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