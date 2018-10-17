THY Euroleuage'de nefes kesen maçlar!

CSKA Moskova'da maçın en skorer oyuncusu 27 sayıyla Nando de Colo olurken, Maccabi'de Angelo Caloiaro'nun 21 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

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ÇEKİŞMELİ MAÇ BAYERN’İN

Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 80-79 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Bayern Münih'te Nihad Dedovic 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Danilo Barthel 12, Devin Booker ve Vladimir Lucic 11'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Panathinaikos'ta ise Keith Langford'un 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

GRAN CANARİA TARİHİNİN İLK AVRUPA LİGİ GALİBİYETİNİ ALDI

Herbalife Gran Canaria, sahasında ağırladığı Barcelona Lassa'yı 1 sayı farkla mağlup etti ve tarihinin ilk EuroLeague galibiyetini elde etti. Sezona pahalı transferlerle başlayan Barcelona Lassa, 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ