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Spor

THY Spor Anonim Şirketi kuruldu

Türk Hava Yolları, THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "5 Nisan 2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen 'THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şirketin sermayesi 1 milyon lira olarak tescil edilirken, THY, THY Spor Kulübü çatısı altında yürütülen spor faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmını kurulan anonim şirket yapısı altında gerçekleştirecek.

  • THY Spor
  • Türk Hava Yolları
  • Anonim Şirket

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