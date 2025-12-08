İSTANBUL 10°C / 8°C
Spor

Tiago Djalo: Galibiyeti getirecek golü atamadık

Beşikaş'ta Tiago Djalo, 2-2 sona eren Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Tiago Djalo: Galibiyeti getirecek golü atamadık
Beşikaş'ta Tiago Djalo, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı iki bölümde değerlendiren Djalo, "Bence ilk yarı, rakibimiz bizden daha iyi oynadı ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık." dedi.

"ÇOK POZİSYON BULDUK AMA..."

Siyah-beyazlıların ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun oynadığını belirten genç stoper, "Çok pozisyon bulduk ama galibiyeti getirecek golü atamadık." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ"

Maç sonunda yapılacak bir şey kalmadığını söyleyen Djalo, "Şu anda yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçı kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

