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Tiger Woods, kariyerindeki 82. turnuvayı kazanarak PGA rekorunu egale etti

ABD'li sporcu Tiger Woods, kariyerindeki 82. turnuvayı kazanarak Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) rekorunu egale etti.

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Japonya'da düzenlenen ZOZO Şampiyonası'nı kazanarak 82. şampiyonluğuna ulaşan Woods, PGA Tur'da en fazla turnuva galibiyeti alan isim ABD'li Sam Snead'in 1965'te elde ettiği rekora ortak oldu.

Kariyerindeki ilk turnuvayı 23 yıl önce Las Vegas'ta kazanan 43 yaşındaki Woods, ABD ile Japonya'nın yanı sıra İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya ve Kanada'da şampiyonluklar yaşadı.

En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan dünya klasmanının 10 numarası Woods, nisan ayında Masters'ta şampiyon olarak büyük turnuvalarda 11 sene sonra mutlu sona ulaşmıştı. Böylece kariyerinin 15. büyük turnuva zaferine erişen tecrübeli golfçü, bu alandaki rekoru 18 şampiyonlukla elinde bulunduran ABD'li Jack Nicklaus'a bir adım daha yaklaşmıştı.

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