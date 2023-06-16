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Spor

Tilbe Şenyürek'ten A Milli Kadın Basketbol Takımı'na kötü haber

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Sırbistan ile oynadığı maçta sakatlanan Tilbe Şenyürek'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

AA16 Haziran 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Tilbe Şenyürek'ten A Milli Kadın Basketbol Takımı'na kötü haber
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Sırbistan ile oynadığı maçta sakatlanan Tilbe Şenyürek'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan maçının ardından kontrolleri yapılan ve sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tilbe Şenyürek'in Avrupa Şampiyonası'nda kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz." denildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 yenilmişti.

  • Tilbe Şenyürek
  • 2023 Avrupa Şampiyonası
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı

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