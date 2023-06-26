İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9212
  • EURO
    28,3046
  • ALTIN
    1609.97
  • BIST100
    5713.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Timberwolves, Naz Reid ile 3 yıllık kontrat imzaladı
Spor

Timberwolves, Naz Reid ile 3 yıllık kontrat imzaladı

Minnesota Timberwolves'un pivot Naz Reid ile, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre üç yıllığı 42 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Timberwolves, Naz Reid ile 3 yıllık kontrat imzaladı
ABONE OL

Minnesota Timberwolves'un pivot Naz Reid ile, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre üç yıllığı 42 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

23 yaşındaki oyuncu, bu yaz kariyerinde ilk kez serbest oyuncu dönemine girecekti.

Reid, 2022-23 sezonunda forma giydiği 68 maçta 11.5 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla NBA'deki en iyi sezonunu geride bırakmıştı.

Lige draft edilmeden girdiğinden beri saygın bir şutör haline gelmiş olan Reid, dört sezon boyunca denediği 3 sayılık atışlarının %34.4'ünde isabet bulmuştu.

  • Naz Reid
  • Minnesota Timberwolves
  • BASKETBOL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.