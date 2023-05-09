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Spor

Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, Butler ile yaşadığı tartışmayı anlattı

Minnesota Timberwolves'in yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns, bir dönem beraber forma giydiği Jimmy Butler ile olan tartışmasını anlattı.

9 Mayıs 2023 Salı 14:42 - Güncelleme:
Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, Butler ile yaşadığı tartışmayı anlattı
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Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, bir dönem anlaşmazlık yaşadığı eski takım arkadaşı Jimmy Butler ile artık arasının iyi olduğunu söyledi.

LA Clippers yıldızı Paul George'un 'Podcast P' isimli podcastinin son bölümüne konuk olan KAT, 2018'de Butler'in Timberwolves oyuncuları ile arasında geçen meşhur antrenmanında neler olduğu hakkında şöyle konuştu:

"Ben kin tutabilen biri değilim. Öyle şeylere vaktim yok. O andan itibaren fikir ayrılıklarımız olduğunu söyleyebilirim ama sonraki All-Star maçlarında birbirimizi görüp konuşmuştuk. Sanırım aramız şu anda iyi."

Towns, o antrenmanın nasıl geçtiğini şu şekilde dile getirdi:

"Ben iyi oynuyordum. O çok pas atıyordu. Serbest atış kullandığı bir sırada birbirimizle tartıştığımız bir an olduğunu biliyorum. Bana bazı şeyler söyledi, ben de ona bazı şeyler söyledim. Öyle şeylerde geri adım atmam."

Towns, ertesi gün takım toplantısında Butler'i kenara çekip konuştuğunu da sözlerine ekledi:

"Ona asıl olayımın ne olduğunu söyledim. Kazanmak istediğimi ve bu tarz şeyleri yaşamak istemediğimi açıkladım. Eğer kazanmayı hedefliyorsak, önceki gün yaşananların umurumda olmadığını belirttim. Tüm bu şeyleri, yaz döneminde çıkacak tüm dedikoduları falan sineye çekecektim ve maç kazanabildiğimiz sürece bunlar umurumda olmayacaktı."

2018-19 sezonunun ilk haftalarında Philadelphia 76ers'a takas edilen Butler, oradan Miami Heat'e gitmişti ve şu anda son üç sezonda ikinci kez Doğu Konfernası finalleri yolunda takımına liderlik etmeye devam ediyor.

  • minnesota timberwolves
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