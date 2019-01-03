Timsah ilk bombayı Kerim’le patlatacak

SÜPER Lig’de ikinci yarıya iddialı hazırlanan Bursaspor’un transferde ilk bombayı lider Başakşehir’den Kerim Frei alarak patlatacağı ortaya çıktı. Yeşil-Beyazlılar’ın Teknik Direktör Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda Boz Baykuşlar’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen katkıyı alamadığı gurbetçi oyuncu için Başakşehir’e teklifte bulunduğu bildirildi. Bursa, eski teknik direktörü Le Guen’e yapılamayan ödemelerden dolayı kapalı olan transfer tahtasını açtırınca Kerim’e imza attırmayı planlıyor.