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Spor

Tino Kadewere: G.Saray gibi büyük takımlara 'hayır' demek zor

Fransa İkinci Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Zimbabveli golcü Tino Kadewere, 'Büyük takımlarla anılmak benim için gurur verici. Transferimle ilgili kararı kulübüm verecek' diye konuştu.

26.12.2019  14:12 - Güncelleme: 26.12.2019  14:12
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan Galatasaray, devre arasında gençleşme operasyonuna imza atacak. 30 yaş ve üstü birçok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, genç futbolcuları kadrosuna katacak.
 
Bunların başında da Fransa İkinci Lig takımlarından La Havre'de forma giyen Tino Kadewere geliyor. Aynı takımda forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy ile de ilgilenen Cimbom, golcü futbolcu için de nabız yoklarken bu durum başarılı bir sezon geçiren Kadewere'yi memnun etti.
 
SATIN ALMA OPSİYONU İLE
 
Galatasaray'ın Zimbabveli golcü ile ilgilenmesi Fransız basınında da ses getirirken Kadawere yaptığı açıklamada, büyük takımların kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu sezon 19 maçta 17 gol atıp, 4 de asist yapan 23 yaşındaki yıldız, "Galatasaray gibi büyük takımlara 'hayır' demek gerçekten zor. Ancak Le Havre ile sözleşmem devam ediyor. Benimle ilgili son kararı kulübüm verecek" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın kesin satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği oyuncu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.
 
BÜYÜK ÇIKIŞ
 
Djurgarden ve Harare City formaları giyen Kadawere, 27 Temmuz 2018'de 2 milyon euro'ya Le Havre'ye transfer oldu. Geçen sezon 5 gol atan genç futbolcu, bu sezon Fransa İkinci Ligi'nde tam 17 gol attı ve tavan yaptı. (Takvim)

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