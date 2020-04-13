İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7955
  • EURO
    7,4223
  • ALTIN
    369.498
  • BIST100
    97084
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Spor

TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin 828 lira destek verdiğini duyurdu.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:39
ABONE OL

Türkiye Jokey Kulübü, Pazar günü yurt dışı yarışlarından elde edilen 1 milyon 50 bin 828 TL geliri Milli Dayanışma kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türkiye Jokey Kulübü’nden (TJK) geldi. TJK’dan yapılan açıklamada, “12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahis oyunlarından 4.041.649 TL hasılat elde edilmiştir. Hasılat üzerinden hesaplanan yarış geliri; 4.041.649 TL X %26 = 1.050.828 TL olmuştur. Bu rakamın içinden; Kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden direkt olarak tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle, Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Öğretmen çift sağlık çalışanları için evlerini atölyeye çevirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.