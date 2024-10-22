İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2451
  • EURO
    37,0612
  • ALTIN
    3011.81
  • BIST100
    8848.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tobias Linderoth: Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor
Spor

Tobias Linderoth: Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Tobias Linderoth, ülkesi İsveç ekibi Elfsborg'un İstanbul'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi konuştu.

22 Ekim 2024 Salı 15:44 - Güncelleme:
Tobias Linderoth: Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor
ABONE OL

Galatasaray'ın İsveçli eski yıldızı Tobias Linderoth, sarı kırmızılı ekibin ülkesinden Elfsborg ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı öncesi konuştu.

İsveç'ten BT'ye konuşan Linderoth, "Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor. Çok çok yüksek ses olacak buna emin olabilirsiniz. Taraftarlar günlerindeyse ve "Cehenneme hoş geldin" hissini yaratırsa orası oynaması çok zor bir yer." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin sonucuna dair yorumu sorulan Linderoth, "Galatasaray favori ama Elfsborg doğru şeyleri yaparsa şansı olabilir. Tahminim; maç beraber biter." dedi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR TUTKU"

Galatasaray'a transferi ve havalimanında karşılanması üzerine gelen soruya İsveçli eski futbolcu, "Şok olmuştum, ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece oradan çıkmak istedim. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Premier Lig'de Everton'a imza attığımda bir araba tarafından alındım, kulübün sahasına götürüldüm ve tek bir taraftar bile görmedim. Türkiye'de polis ve kulüpteki kişiler bana ilerlememde yardım etmek zorunda kaldı. Özel bir deneyimdi ama Türkiye'deki taraftarlar böyle. Futbol onların tutkusu ve gerçekten futbol dünyasında yaşıyorlar. Duyulmak ve görülmek istiyorlar." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.