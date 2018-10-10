TOFAŞ: 96 Asseco Gdynia: 79

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. hafta maçında TOFAŞ, evinde Polonya temsilcisi Asseco Gdynia'yı 96-79 mağlup etti.

Karşılaşmaya Kadji ve Weems'in hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, 4. dakikayı 8-3 önde geçti. Dengeli set hücumlarıyla oyunu domine eden mavi-yeşilliler, Garrett ve Withey'den de skor katkısı alınca ilk çeyreği 18-14 üstün tamamladı.

İkinci periyotta müdafaa konusunda TOFAŞ sıkıntılı başlayınca Asseco Gdynia hücumları Bostic ve Szubarga ile iyi değerlendirerek 20-18 öne geçti. İki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan ikinci periyotta, TOFAŞ 44-41'lik skorla soyunma odasına önde gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Bursa temsilcisi, ilk yarıya nazaran daha sert oyunlarla savunmada reaksiyon verip rakibini top kayıplarına zorlayarak Garrett, Kadji ve Weems'in hızlı hücumlarıyla 14-0'lık seri yakaladı: 50-41. TOFAŞ'ın bu reaksiyonuna boyalı alanda karşılık veremeyen Polonya temsilcisi, kısa oyuncuları Szubarga ve Dulkys'ten bulduğu 3 sayılık isabetle sonucu lehine çevirdi ve final periyoduna 58-57 üstün gitti.

Son periyoda taraftar desteğini arkasına alarak iyi başlayan TOFAŞ, Kadji'nin bireysel performansıyla skorda tekrar öne geçti ve 5. dakikada Weems'in set hücumlarından bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (76-66) çıkardı. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 96-79 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 27 sayı üreten Kadji maçın en skorer ismi olurken, Asseco Gdynia'da Bostic 19 sayıyla oynadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Moritz Reiter (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)

TOFAŞ: Garrett 23, Mejia 5, Harper 7, Weems 16, Kadji 27, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan, Muhaymin Mustafa, Withey 8, Muhsin Yaşar

Asseco Gdynia: Bostic 19, Szubarga 11, Ponitka 6, Upshaw 14, Wyka 3, Florence 12, Witlinski 3, Lapeta 2, Garbacz, Dulkys 9, Kaminski

1. Periyot: 18-14

Devre: 44-41

3. Periyot: 57-58