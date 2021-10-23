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Spor

TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 devirdi

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir koleji 3. mağlubiyetini aldı.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 18:04 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 18:04
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 9, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 14, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş 14, Hall 4, Smith 8, Solomon 4, Ahmet Safa Yılmaz, Erkan Yılmaz 2

TOFAŞ: Zubcic 11, Berk İbrahim Uğurlu 13, Saldivar 4, Cook 8, Muhsin Yaşar 8, Simmons 13, Emre Tanışan 2, Shepherd 15, Yiğit Arslan 10

1. PERİYOT: 18-14

DEVRE: 29-41

3. PERİYOT: 54-65

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