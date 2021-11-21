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Spor

TOFAŞ, Semt77 Yalovaspor'u kıl payı yendi

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 79-77 mağlup etti.

21 Kasım 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 00:03
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 79-77 yendi.

SALON: 90. Yıl

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

SEMT77 YALOVASPOR: Cosey 5, Can Altıntığ 2, Williams 23, Conklin 10, İlkan Karaman 2, Jones 12, Oğulcan Baykan, Mert Celep 10, Lee 13, Muhammed Doğan Şenli, İsmail Kerem Gülmez

TOFAŞ: Zubcic 11, Berk Uğurlu 9, Cruz 14, Simmons 12, Cook 14, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd 7, Muhsin Yaşar 8, Enis Kıvanç Çöl, Bora Satır, Ali Taşkın

1. PERİYOT: 22-16

DEVRE: 43-38

3. PERİYOT: 63-58

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