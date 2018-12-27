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TOFAŞ'ta Demonte Harper ile yolların ayrıldığı açıklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta ABD'li şutör guard Demonte Harper ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 2018-2019 sezonu öncesi Rusyanın Zenit-Saint Petersburg takımından transfer edilen Demonte Harper ile yolların ayrılması kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "7Days Euro Cup'ta TOP16 aşamasına kalınamamasının ardından Türkiye ligi'ndeki yabancı oyuncu statüsüne de dikkat çekilerek, Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

2018-2019 sezonunda TOFAŞ formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta süre alan Demonte Harper; 9.5 sayı, 2.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarını tutturdu. ABD'li oyuncu Euro Cup'ta ise 9 maçta 7 sayı, 2.6 riband ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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