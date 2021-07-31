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Spor

Tokyo 2020 futbolda yarı finalistler belli oldu

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Erkek futbolunda Meksika, Brezilya, Japonya ve İspanya yarı finale yükseldi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:22
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek futbolda yarı finalistler belli oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde erkek futbolunda çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

İspanya, Fildişi Sahili'ni uzatmada 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Brezilya, Mısır'ı 1-0, Meksika da Güney Kore'yi 6-3'le geçerek adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi Japonya da normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta Yeni Zelanda'yı 4-2 penaltılarla eledi.

Meksika ile Brezilya, Japonya ile İspanya arasındaki yarı final karşılaşmaları 3 Ağustos Salı günü yapılacak.

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