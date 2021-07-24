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Spor

Tokyo 2020'de 127 koronavirüs vakası

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

DHA24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:05
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Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 127 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi vermezken, daha önce Hollandalı kürekçi Finn Florjin'in Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sona ermişti.

Öte yandan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

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