İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tokyo 2020'de bir bronz da Zeynep Çelik'ten
Spor

Tokyo 2020'de bir bronz da Zeynep Çelik'ten

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:09 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:09
ABONE OL

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Zeynep, 2018 Dünya Şampiyosı'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yle karşılaştı.

Karşılaşmada daha atak bir oyun sergileyen Zeynep, waza-ari puanıyla 1-0 geriye düştü. Son 20 saniye kala waza-ari puanını bu sefer Zeynep aldı ve maçta durum 1-1'e geldi. Normal süre 1-1 bitince karşılaşma, ilk sayıyı alan sporcunun kazanacağı altın skora gitti.

Altın skor bölümünde ıppon puanı alan Zeynep, 2018'de olduğu gibi rakibini yine yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonra sevinç gözyaşlarını tutamayan Zeynep, Türk bayrağını sırtına alarak mutluluğunu yaşadı.

Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 1 gümüş madalyası, dünya şampiyonasında ise 1 altın madalyası bulunan 25 yaşındaki milli sporcu, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Kasapoğlu, Zeynep'i tebrik eden ilk isim oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.