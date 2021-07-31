Tokyo 2020'de güreş heyecanı başlıyor

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:37 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:37

Mücadelelerin ilk gününde grekoromen stilde erkekler 60, 130 ve serbest stilde kadınlar 76 kiloda sabah seansında son 16 turu ve çeyrek final müsabakaları yapılacak. Makuhari Messe'deki müsabakalar TSİ 05.00'te başlayacak.

Oyunlarda yarın milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 130 kiloda, Kerem Kamal 60 kiloda ve Yasemin Adar da 76 kiloda müsabakalarını yapacak. Milli sporcular akşam seansındaki yarı final müsabakaları için ilk turdaki rakiplerini mağlup etmeye çalışacak.

RIZA KAYAALP BU SEFER ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERDE

Türkiye'nin oyunlardaki madalya umutlarından Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de madalya için minderde olacak.

Pekin 2008'de dereceye giremeyen Rıza Kayaalp, Londra 2012'de bronz ve Rio 2016'da gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılara imza atan 32 yaşındaki milli güreşçi, bronz ve gümüş madalyanın ardından Tokyo'da altın madalya için mücadele verecek.

KEREM KAMAL OYUNLARDAKİ İLK DENEYİMİ

Grekoromen 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek 22 yaşındaki Kerem Kamal ise oyunlardaki ilk madalyası için mücadele edecek.

Son 2 yıldaki Avrupa şampiyonalarında gümüş madalyayı Türkiye'ye getiren ve alt yaş gruplarında da 14 kez dereceye giren Kerem, olimpiyat oyunlarında ilk kez güreşecek.

YASEMİN ADAR İKİNCİ DENEYİMİNDE MADALYA KOVALAYACAK

Kadınlarda Türkiye adına yarışacak milli güreşçi Yasemin Adar oyunlarda ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya kazanan Yasemin, 5 kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Rio 2016'da ise sekizinci olan milli sporcu, Tokyo 2020'de madalyayı hedefleyecek.