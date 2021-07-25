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Spor

Tokyo 2020'de Max Kruse'den Kürtçe evlenme teklifi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 23:18 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 23:18
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Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.

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