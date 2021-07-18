Tokyo 2020'deki koronavirüs vakaları ve yetkililerin tutumu ülkeleri endişelendiriyor

18 Temmuz 2021 Pazar 00:54 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 00:54

Türk kafilesinin ilk etapta dün gittiği Japonya'da özellikle havalimanındaki uygulamalar ve abartılı tavırlar hemen hemen her ülkenin tepkisini çekti. Öte yandan ortaya çıkan Covid raporunda Tokyo'da görevli olan organizasyon çalışanlarının tamamına yakınının test sonuçlarının pozitif çıkması büyük endişeye yol açtı. Zira organizasyon çalışanları; sporcu, teknik adam ve kafilelerdeki diğer bireylerle yakın temas içerisinde olacak.

TÜRK KAFİLESİNDEN ÖZEL ÖNLEMLER



Bilindiği üzere Türk kafilesinin tamamı negatif test sonuçları ile Tokyo'ya uçmuş ve hazırlıklarına başlamıştı. Organizasyon komitesindeki gayri ciddi durum, diğer ülkelerin kafilelerinde endişe yaratırken, Türk kafilesi covid ile mücadele için aldığı özel önlemler ile olası bir soruna karşı çok dikkatli bir tutum sergiliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ



Japonya, pandemi sürecinde başarılı olamadığı için dördüncü kez olağanüstü hal ilan etmek zorunda kalmış ve olimpik oyunlar için başta bubble alanları olmak üzere bir dizi tedbiri hayata geçirmişti.

SPORCULAR RİSK ALTINDA



Ancak gelinen noktada Tokyo'ya gelen kafilelerin tamamı negatif olmamasına rağmen Tokyo 2020 organizasyon komitesinden birçok kişinin pozitif oluşu katılımcı ülkelerdeki tüm sporcuları riske ediyor. Müsabakalar öncesi test sonucu pozitif çıkacak sponcunun, yarışamayacak olması ufukta gözüken en büyük tehlike gibi duruyor. IOC de ortaya çıkan vahim duruma rağmen kapıdaki krizi yönetemeyecek gibi gözüküyor.

KORKULAN OLDU



IOC üyesi Ryu Seung-min'in, Japonya'ya vardığında yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece Seung-min, koronavirüse yakalanan ilk Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koreli spor adamı, "Tamamen asemptomatiğim, bu muhtemelen aşı olmamla ilgili. Organizasyon Komitesinden, Japonya'daki ev sahiplerimizden ve IOC'den neden olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Benim durumum, hepimizi korumak için uygulanan sistemin etkili olduğunun bir başka kanıtı" ifadelerini kullandı.