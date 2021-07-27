İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5595
  • EURO
    10,1097
  • ALTIN
    494.173
  • BIST100
    1349.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tokyo Olimpiyatlar'ında İsrail'e bir tepki daha: Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul da çekildi
Spor

Tokyo Olimpiyatlar'ında İsrail'e bir tepki daha: Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul da çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İsrail'e tepki büyüyor. Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

27 Temmuz 2021 Salı 00:52 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 00:52
ABONE OL

Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

AA'nın The Times of Israel'den aktardığına göre, Abdurrasul, Cezayirli judocu Fethi Nurin'in ardından İsrailli rakibiyle mücadele etmemek için 2020 Olimpiyat Oyunlarından ayrılan ikinci sporcu oldu.

Uluslararası Judo Federasyonu, olimpiyatlardan çekilen Cezayirli judocu Nurin'in lisansını askıya almıştı.

Nurin, 22 Temmuz'da Cezayir basınına yaptığı açıklamada, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir İsrailli ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemiş ve "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük." ifadesini kullanmıştı.

2019'da Nurin, Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası müsabakalarından aynı gerekçeyle çekilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.