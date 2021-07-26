Tokyo'ya veda eden Bilal Çiloğlu'na Bakan Kasapoğlu tesellisi

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:07

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybetti.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan Ono'yla karşılaştı.

Rakibine ippon ile elenen Bilal, çeyrek finali göremedi. Bilal Çiloğlu, repesaj oynayabilmek için Japon rakibinin çeyrek finaldeki maç sonucunu bekleyecek.

BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuyu yalnız bırakmadı.

Organizasyonda milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Kasapoğlu, Nippon Budokan'a gelerek milli sporcunun Shohei Ono'yla oynadığı karşılaşmayı yerinden takip etti.

BİLAL ÇİLOĞLU REPESAJ HAKKI ELDE EDEMEDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya umudu kalmadı.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi.

Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİ JUDOCU BİLAL ÇİLOĞLU'NU TESELLİ ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 73 kiloda elenen Bilal Çiloğlu'nu teselli etti.

Milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Bilal'in müsabakalarını Nippon Budokan'da izledi.

Son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan olimpiyat şampiyonu Shohei Ono'ya yenilen Bilal'i ilk teselli eden Bakan Kasapoğlu oldu.

Bilal'in yanına giden Kasapoğlu, "Kendini üzme, daha yolun açık." diyerek milli sporcuya destek verdi.

Bilal Çiloğlu da yanına gelen Bakan Kasapoğlu'na sarılarak desteği için kendisine teşekkür etti.