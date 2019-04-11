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Toldo ve Effenberg derbi için geliyor

Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünde takip edecek.

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Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesinde heyecan dorukta. Futbolseverler kritik derbinin başlamasını heyecanla bekliyor.
 
Dünya futbolunun iki önemli ismi, Francesco Toldo ve Stefan Effenberg de dev derbiyi Ülker Stadı'nda izleyecek.
 
İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi ve Inter kulübünün Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, "Derbinin kaderini kaleciler belirleyecek" dedi.
 
Deneyimli isim; "Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi, dünyanın sayılı derbileri arasında yer alıyor. Bu maçta kalecilere çok iş düşecek. Volkan Demirel ve Muslera'yı yakından takip ediyorum. İkisi de çok iyi kaleci" dedi.
 
Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Stefan Effenberg ise Galatasaray'ı galibiyete yakın görüyor.
 
Mönchengladbach ve Bayern Münih formalarıyla birçok başarıya imza atan Effenberg, "Galatasaray şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor. Derbide favorim, sarı kırmızılılar ama bu maçların ruhu her zaman farklı oluyor. Futbolculuk yıllarımda Galatasaray’dan teklif almıştım. Bu önemli maçı statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.
 
(TRT Spor)

''ABD´nin asıl derdi, S-400 değil''

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