Tolga Ciğerci Can Bartu Tesisleri'ne geldi

Fenerbahçe'de bu sabah Tolga Ciğerci sürprizi yaşandı. Tolga Ciğerci, Almanya’da süren tedavi sürecinin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile sohbet eden milli oyuncu, takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Tolga, yeni transferlerle de tanıştı.