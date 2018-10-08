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Tolga Ciğerci Can Bartu Tesisleri'ne geldi

Galatasaray ile sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye imza atan Tolga Ciğerci Can Bartu Tesisleri'ne geldi

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Fenerbahçe'de bu sabah Tolga Ciğerci sürprizi yaşandı. Tolga Ciğerci, Almanya’da süren tedavi sürecinin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile sohbet eden milli oyuncu, takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Tolga, yeni transferlerle de tanıştı. 

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