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Tolga Ciğerci performansıyla ilk 11'e göz kırpıyor

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla ilk 11'e çok yakın.

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Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar dolayısıyla kadrodan uzak kalan ve sadece ligin son haftalarında U21 takımıyla maçlarda yer alan Ciğerci, hazırlık kamplarında gösterdiği performansla teknik heyeti mest etti.

TARAFTAR DA MUTLU

Boluspor, Bursa ve Wolfsburg maçlarında etkili bir pergormans sergileyen Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'a "11'e beni yazmayı unutma" mesajı verdi. Onun performansı taraftarı da sevindirdi.

FERDİ KADIOĞLU GEMİLERİ YAKTI

Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu, instagram'daki Fenerbahçe paylaşımlarını sildi. F.Bahçe taraftarları sosyal medyadan Ferdi Kadıoğlu'nu destekledi.

(Takvim)

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

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