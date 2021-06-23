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Spor

Tolga Geçim 1 yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, kısa forvet ve şutör oyun kurucu Tolga Geçim'in sözleşmesini uzattı.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 17:32 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:32
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur takımımızda görev yapan Tolga, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes formasını giymeye devam edecek." ifadeleri kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 6 karşılaşmada 5 dakika 27 saniye ortalama süre alan Tolga Geçim, maç başına 0,7 sayı, 0,8 ribaunt ve 0,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geride kalan sezon 29 karşılaşmaya çıkan Tolga, maç başına 12 dakika 7 saniye süre alarak 3,9 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamaları ile oynadı.

Tolga Geçim, geçen sezon Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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