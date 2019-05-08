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Tolga Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Öcal sporcuya bilerek mi çarparak düşürdü?

Marmaris’te düzenlen açık su yarışı organizasyonun da akılalmaz bir olay yaşandı. Eski milli yüzücü Tolga Öcal’ın, finiş çizgisinde sudan hemen önünde finişe ilk sırada giren 13 yaşındaki yarışmacı Seyfi Diker’e çarpması sosyal medyayı salladı. Olay sonrası Seyfi Diker yere üşerken yarışı arkadan gelen Ukraynalı Iryna Bolshakova kazandı. Tolga Öcal’ın denizden çıkarken iterek düşmesi sonrası, ‘Tola Özal kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Öcal sporcuya bilerek mi çarparak düşürdü?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte olayla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Tola Özal kimdir, kaç yaşında, nereli, Tolga Öcal sporcuya bilerek mi çarparak düşürdü sorularına yanıt aranıyor. Eski milli yüzücü Tolga Öcal’ın, Marmaris’te düzenlenen açık su yarışı organizasyonunda finiş çizgisinde sudan hemen önünde finişe ilk sırada giren Seyfi Diker’e çarpması sonrası Ukraynalı Iryna Bolshakova yarışı birinci olarak bitirmesine yardımcı olması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seyfi Diker ağlayarak sağlık kabinine götürülürken Tolga Öcal yarışmadan diskalifiye ediliyor. Öcal bu olay üzerine, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını da fark etmediğini iddia etti. Peki, Tolga Öcal Seyfi Diker’e bilerek mi çarptı? İşte haberimizin detayları…

TOLGA ÖCAL SEFFİ DİKER’İ BİLEREK Mİ DÜŞÜRDÜ?

Seyfi Diker de 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını da fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker'le çekilen fotoğrafını da paylaşıp özür diledi.

SEYFİ DİKER ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Kadınlar kategorisinde yarışa ferdi olarak katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova, olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti. Küçük sporcu Seyfi Diker ise gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez yere yıkıldı.

Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklerken hakemler sporcuyu hareketinden dolayı diskalifiye ederek 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti.

TOLGA ÖCAL KİMDİR?

Slovenya’da yapılan Masterlar Avrupa Yüzme Şampiyonasında Tolga Öcal 35-39 Yaş kategorisinde 100m sırtüstü branşında 1:05.16 derecesiyle Avrupa 6.’s olmuştur, , 200m sırtüstü branşında ise Avrupa 8.’si olmuştur…

 

 

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