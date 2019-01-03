Tolga teklif bekliyor

GALATASARAY ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, yeni bir takım arayışında. Sakatlığı geçmesine rağmen şans bulamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga’nın teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.