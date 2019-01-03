Tolga teklif bekliyor
GALATASARAY ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, yeni bir takım arayışında.
GALATASARAY ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, yeni bir takım arayışında. Sakatlığı geçmesine rağmen şans bulamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga’nın teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.