İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6106
  • EURO
    18,6472
  • ALTIN
    997.946
  • BIST100
    3974.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tolga Ünlü, Altay'ın joker oyuncusu oldu
Spor

Tolga Ünlü, Altay'ın joker oyuncusu oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da sezon başında 2 yıllık sözleşme yenileyerek takımda kalan sağ bek Tolga Ünlü, siyah-beyazlı takımın joker oyuncusu oldu.

DHA26 Ekim 2022 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Tolga Ünlü, Altay'ın joker oyuncusu oldu
ABONE OL

Zeki'nin sakatlanmasının ardından orta sahada görev yapmaya başlayan tecrübeli futbolcu son olarak İzmir'de 1-1 sona eren Erzurumspor maçında Paixao'ya yaptığı asistle alkış topladı.

Arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor ve Manisa FK müsabakalarında görev yapamayan Tolga, formasına kavuştuğu Erzurumspor randevusunu tamamlayamadı. Sağlık ekibi, 33 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu Sakaryaspor deplasmanına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Zeki, Eren ve Özgür'ün durumları da belirsiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.