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Tolga Zengin ile Hakan Çalışkan arasında kriz

Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Tolga Zengin ile antrenör Hakan Çalışkan arasında gerginlik çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dün Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılan son çalışmada kaleci Tolga Zengin ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Tolga Zengin antrenman sahasının fazla sulanması nedeniyle kaleci antrenörü Hakan Çalışkan’a sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı file bekçisi, “Bizi niye bu çamurlu sahada çalıştırıyorsun” diyerek Çalışkan’a bağırdı. Tolga’nın bu agresif tavrı şaşkınlıkla karşılandı. 

(Milliyet)

 

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