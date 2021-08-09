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Spor

Tolgahan Acar, Giresunspor'dan ayrılıyor

Giresunspor gelecek sezon kadrosunda düşünmediği tecrübeli kaleci Tolgahan Acar'ın yeni adresi önümüzdeki günlerde belli olacak.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:31
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Giresunspor'un kalecisi Tolgahan Acar karar aşamasında.

Yönetimin ayrılık kararı aldığı tecrübeli eldiven için oyuncunun menajeri Cihan Ercüment açıklamalarda bulundu. Ercüment, deneyimli file bekçisinin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Giresunspor Kulübü, bize diğer kulüplerle görüşebileceğimizi ve ayrılık kararı alındığını iletti. 1 yıl daha sözleşmemiz var, gelen teklifleri değerlendirip en doğru kararı vereceğiz" dedi.

Daha önce Adanaspor, Gaziantepspor, Göztepe, Altınordu, Sivasspor ve Denizlispor formaları da giyen Tolgahan Acar'ın yeni sezondaki adresi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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