Tolgay Arslan - Ozan Tufan takasında son sözü Şenol Güneş söyledi! 'Eljif'i isterim'

Tolgay Arslan'ı almak için ısrarcı olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a yeni bir teklif daha sundu. Sarı-lacivertli kulübün Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu için Ozan Tufan takasını önerdiği ancak Beşiktaş'ın bunu kabul etmediği öğrenilmişti. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetiminin bu kez de Ozan Tufan'ın yanı sıra Nabil Dirar'ı da önerdiği kaydedildi. Beşiktaş'ın düşünmek için süre istediği bildirildi. Gökhan Gönül'den başka sağ bek alternatifi olmayan siyah-beyazlı yönetimin hem kanat hem de sağ bek oynayabilmesi nedeniyle Dirar'a sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

Güneş, takas için Eljif'i işaret etti

Öte yandan Beşiktaş Ozan+Dirar önerisine sıcak baksa da teknik direktör Şenol Güneş'in "F.Bahçe'den alacaksam Eljif'i alırım. Eljif'i veriyorlarsa Tolgay'la takas edebiliriz" dediği ileri sürüldü.