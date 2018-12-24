Tolgay Arslan - Ozan Tufan takasından sonuç çıkmadı
Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın transferi için Beşiktaş'a takasta Ozan Tufan'ı teklif etti. Siyah beyazlı kulüp ise son kararını verdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan transferi konusundaki pazarlıklar devam ederken görüşmenin detayları da ortaya çıktı.
Skorer'in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için Ozan Tufan'ı takasta düşünüyor. Siyah beyazlı rakibe genç futbolcu teklif edilirken karşı yanıt olumsuz oldu.
Beşiktaş, uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın fiziksel eksiklikleri sebebiyle hazırlanma sürecinin uzayacağını ve ikinci yarıda kullanılamayacağını düşündüğünden bu takası veto etti.
Sarı lacivertlilerin ezeli rakinin kapısını farklı bir teklifle çalıp çalmayacağı ise merak konusu...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.