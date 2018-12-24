Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tolgay Arslan - Ozan Tufan takasından sonuç çıkmadı

Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın transferi için Beşiktaş'a takasta Ozan Tufan'ı teklif etti. Siyah beyazlı kulüp ise son kararını verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan transferi konusundaki pazarlıklar devam ederken görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için Ozan Tufan'ı takasta düşünüyor. Siyah beyazlı rakibe genç futbolcu teklif edilirken karşı yanıt olumsuz oldu.

Beşiktaş, uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın fiziksel eksiklikleri sebebiyle hazırlanma sürecinin uzayacağını ve ikinci yarıda kullanılamayacağını düşündüğünden bu takası veto etti.

Sarı lacivertlilerin ezeli rakinin kapısını farklı bir teklifle çalıp çalmayacağı ise merak konusu...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA