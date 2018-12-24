Tolgay Arslan - Ozan Tufan takasından sonuç çıkmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan transferi konusundaki pazarlıklar devam ederken görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için Ozan Tufan'ı takasta düşünüyor. Siyah beyazlı rakibe genç futbolcu teklif edilirken karşı yanıt olumsuz oldu.

Beşiktaş, uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın fiziksel eksiklikleri sebebiyle hazırlanma sürecinin uzayacağını ve ikinci yarıda kullanılamayacağını düşündüğünden bu takası veto etti.

Sarı lacivertlilerin ezeli rakinin kapısını farklı bir teklifle çalıp çalmayacağı ise merak konusu...