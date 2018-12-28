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Tolgay Arslan affedildi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan takıma dönüyor. Özür dileyen Tolgay, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Antalya kampında yer alacak.

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Beşiktaş'ta Tolgay Arslan yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.

Yaklaşık 2 ay önce kadro dışı bırakılan Tolgay, takıma dönmek istediğini yönetim kuruluna aktardı. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyen 28 yaşındaki oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

Güneş'in de onay vermesi halinde Tolgay, Antalya'da yapılacak hazırlık kampı kadrosuna dahil edilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Tolgay, son 2 aydır takımdan ayrı olarak çalışıyordu.

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